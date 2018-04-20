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ДУМ Башкирии рассчитывает достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе за 2—3 года

12:31, 20.04.2018
ДУМ Башкирии рассчитывает достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе за 2—3 года
Фото: wikipedia.org/arezon12

Первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов считает, что при стабильном финансировании строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе должно завершиться через 2—3 года.

По словам представителя ДУМ РБ, управление рассчитывает привлечь к финансированию проекта не только благотворителей из Башкирии, но и российские и зарубежные предприятия.

«Вероятно, будет несколько благотворителей. Не исключаем и участие фонда «Урал» в строительстве», — заявил «Реальному времени» представитель ДУМ РБ.

Бибарсов также рассказал, что мэр Уфы Ирек Ялалов поддержал проект по созданию «Авраамической аллеи» между мечетью и расположенной рядом церковью.

Напомним, что финансирование строительства мечети прекратилось в 2016 году. Фонд «Урал» бывшего президента РБ Муртазы Рахимова считает, что ДУМ РБ и власти республики не идут навстречу и не хотят сократить смету проекта.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».

Общество Башкортостан
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