ДУМ Башкирии рассчитывает достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе за 2—3 года
Первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов считает, что при стабильном финансировании строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе должно завершиться через 2—3 года.
По словам представителя ДУМ РБ, управление рассчитывает привлечь к финансированию проекта не только благотворителей из Башкирии, но и российские и зарубежные предприятия.
«Вероятно, будет несколько благотворителей. Не исключаем и участие фонда «Урал» в строительстве», — заявил «Реальному времени» представитель ДУМ РБ.
Бибарсов также рассказал, что мэр Уфы Ирек Ялалов поддержал проект по созданию «Авраамической аллеи» между мечетью и расположенной рядом церковью.
Напомним, что финансирование строительства мечети прекратилось в 2016 году. Фонд «Урал» бывшего президента РБ Муртазы Рахимова считает, что ДУМ РБ и власти республики не идут навстречу и не хотят сократить смету проекта.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».Общество Башкортостан
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