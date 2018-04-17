Пользователи Viber и YouTube сообщили о сбое в работе сервисов

Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из многих стран, в том числе и из России, сообщили о сбоях в работе сервисов. Об этом говорится на сайте ресурса Downdetector.

Так, 55% пользователей Viber отметили сбои при подключении, еще 33% не могут отправить или получить сообщения.

Что касается YouTube, то здесь 49% пользователей жалуются на некорректную работу сайта, а 43% — на сложности при просмотре видео.

Как пишет RT, затруднения испытывают также пользователи Facebook, Instagram, Slack и т.д.

Сегодня сбой также произошел в работе Twitter. При попытке зайти на страницу появлялась фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщали пользователи в Европе, США, России, Японии.