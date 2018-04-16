Национальному негосударственному пенсионному фонду исполнился 21 год

7 апреля 2018 года исполнился 21 год с даты образования Национального негосударственного пенсионного фонда.

В 1997 году ОАО «Татнефть» и Банк ЗЕНИТ выступили инициаторами создания и стали учредителями профильного негосударственного пенсионного фонда — Национального НПФ. Немногим позже к ним присоединились ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татэнерго».

За 21 год работы Фонд зарекомендовал себя как надежный партнер, всегда выполняющий свои пенсионные обязательства перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами своевременно и в полном объеме.

Национальный НПФ уделяет особое внимание инвестиционной деятельности: в 2017 г. на лицевые счета застрахованных лиц, формирующих свою будущую накопительную пенсию в Фонде, распределен доход в размере 9,91% годовых, что значительно выше официальной инфляции в 2017 году. Вкладчики по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении получили на пенсионные счета доход в размере 10,05% годовых.

Акционеры Фонда — ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Девон-Кредит», КТ «Татнефть, Солид и Компания», ООО «ЗЕНТА», ЗАО «Предприятие Кара Алтын», АО «Татнефтепром», АО «Татойлгаз» и АО «Татех» продолжают принимать активное участие в стратегическом развитии Фонда.

Национальный НПФ действует на основании бессрочной лицензии № 288/2 от 07.06.07 г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году подтвердило рейтинг надежности Национального НПФ на уровне «ruAA». По рейтингу установлен стабильный прогноз. Национальный НПФ является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (АСВ).

Национальный НПФ благодарит наших акционеров, партнеров, настоящих и будущих пенсионеров, всех, кто нас поддерживает и доверяет нам!

Достойной пенсии достоин каждый! Официальный сайт Фонда: www.nnpf.ru

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