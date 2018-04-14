Председатель правления «Татсоцбанка» увеличила доходы почти вдвое – до 94,8 млн рублей

Председатель правления ЗАО «Татсоцбанк», депутат Госсовета Татарстана Анастасия Колесова в 2017 году заработала 94,8 млн рублей, следует из опубликованной декларации о доходах.



По сравнению с 2016 годом доходы Колесовой возросли в 1,7 раза. Тогда депутат отчиталась о сумме в 55,3 млн рублей.

Согласно декларации, Колесова продала две квартиры площадью 60,4 кв. м и 53,3 кв. м соответственно. В настоящее время за ней числятся семь квартир общей площадью более 1 тыс. кв. м. Как и год назад, транспортным средством Колесова не владеет.

Ранее стало известно, что глава «Татнефти», депутат Госсовета РТ Наиль Маганов в 2017 году заработал 138,5 млн рублей, а глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров — 38,5 млн рублей.