Гендиректор «Ак Барс Холдинга» за 2017 год увеличил доход в 1,5 раза – до 38,5 млн рублей

Глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров по итогам 2017 года отчитался о доходе в 38,5 млн рублей. В сравнении с декларацией 2016 года сумма выросла на 13,3 млн рублей.



При этом транспортом Егоров, как и год назад, не владеет. Не изменился и состав недвижимого имущества.

Однако у его супруги вместо участка на 2,9 тыс. кв. метров появился участок чуть больше 3 тыс. «квадратов». Остальное имущество (доли в двух квартирах, два жилых дома и нежилые помещения) остались, как в декларации 2016 года.