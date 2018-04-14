Гендиректор «Татнефти» за год увеличил доходы вдвое — до 138,5 млн рублей

Глава «Татнефти», депутат Госсовета Татарстана Наиль Маганов в 2017 году заработал 138,5 млн рублей, следует из опубликованной декларации о доходах.



В сравнении с 2016 годом сумма выросла в два раза. Тогда депутат отчитывался о доходе в 80,2 млн рублей.

При этом состав имущества Маганова за год не изменился. У него также нет транспортного средства. А из недвижимости на него записаны шесть земельных участков (29,9 тыс. кв. метров), дом (159 кв. метров), гараж и недостроенное здание, которое уже второй год находится в «90%-ной готовности».

Также добавим, что доходы супруги депутата за год, наоборот, сократились на 300 тыс. рублей — до 828,5 тыс. рублей.