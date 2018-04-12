Возбуждено уголовное дело по факту ДТП автобуса с детьми и легковушки в Подмосковье

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса с 40 детьми и легковушки в Московской области.

«По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Там уточнили, что в настоящий момент шестеро детей и трое взрослых доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Сегодня в Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем. По информации СМИ, в результате ДТП на трассе А-107 пострадали 15 детей. Водитель легковушки погиб на месте.