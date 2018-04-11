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Президент РТ подписал закон о признании «жилья экономического класса» «стандартным»

23:26, 11.04.2018
Президент РТ подписал закон о признании «жилья экономического класса» «стандартным»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в законе о правах граждан на приобретение жилья экономического класса. Соответствующий закон опубликован на сайте президента РТ.

Согласно документу, понятие «жилье экономического класса» заменятся на «стандартное жилье».

Закон вступает в силу со дня опубликования 11 апреля.

Напомним, что Госсовет утвердил эти изменения на заседании 22 марта сразу в трех чтениях.

Недвижимость Татарстан
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