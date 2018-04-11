Президент РТ подписал закон о признании «жилья экономического класса» «стандартным»
Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в законе о правах граждан на приобретение жилья экономического класса. Соответствующий закон опубликован на сайте президента РТ.
Согласно документу, понятие «жилье экономического класса» заменятся на «стандартное жилье».
Закон вступает в силу со дня опубликования 11 апреля.
Напомним, что Госсовет утвердил эти изменения на заседании 22 марта сразу в трех чтениях.Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым