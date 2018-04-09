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Минкомсвязи РФ может провести аукцион на частоты для 5G в России в конце 2018 года

20:41, 09.04.2018
Минкомсвязи РФ может провести аукцион на частоты для 5G в России в конце 2018 года
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аукцион на частоты 5G в России может состояться в конце 2018 года. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе итоговой годовой коллегии министерства.

«Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года, подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой, она занимает как раз от 7 до 9 месяцев, так что рассчитываем успеть стартовать с этим процессом в конце года», — сказал он.

Министр не уточнил, сколько средств может получить бюджет от этого аукциона.

«Стартовая стоимость прописана, но опыт предыдущего аукциона показывает что она возрастает многократно. Сделать точный вопрос не представляется возможным, это действительно рынок, конкуренция», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось. что первые 5G-смартфоны появятся в 2019 году.

ТехнологииТелекоммуникации
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