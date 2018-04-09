Минкомсвязи РФ может провести аукцион на частоты для 5G в России в конце 2018 года

Аукцион на частоты 5G в России может состояться в конце 2018 года. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе итоговой годовой коллегии министерства.

«Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года, подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой, она занимает как раз от 7 до 9 месяцев, так что рассчитываем успеть стартовать с этим процессом в конце года», — сказал он.

Министр не уточнил, сколько средств может получить бюджет от этого аукциона.

«Стартовая стоимость прописана, но опыт предыдущего аукциона показывает что она возрастает многократно. Сделать точный вопрос не представляется возможным, это действительно рынок, конкуренция», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось. что первые 5G-смартфоны появятся в 2019 году.