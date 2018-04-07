Пользователям Facebook разрешат удалять сообщения из секретных чатов

Facebook планирует внедрить кнопку Unsend для сообщений всех пользователей.



Те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, имеют возможность поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени, передает Lenta.ru со ссылкой на представителя компании. При этом компания планирует расширять функционал удаления сообщений, на это уйдет несколько месяцев.

До этого администрация социальной сети сообщила, что удалила сообщения ее основателя Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере из соображений корпоративной безопасности. Обычные пользователи могут удалять свои сообщения из переписки, но они все равно остаются у других участников чата.

Ранее Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.