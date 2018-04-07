Мэрия Ижевска вернула жителям многоквартирного дома придомовую территорию, отданную под «Магнит»

Власти Ижевска вернули участок земли перед домом № 70 на улице Буммашевской жильцам. Оператор сети «Магнит», магазин которой должен был строиться на участке, получил обратно деньги.

Суд утвердил мировое соглашение между мэрией, собственниками дома и АО «Тандер» (оператор сети «Магнит»), передает «ФедералПресс».

Территория использовалась местными жителями как придомовая. Однако прежнее руководство города разделило участок на три самостоятельных части. На одной из них был изменен вид разрешенного строительства, что позволило АО «Тандер» начать работы по строительству магазина.

Ранее «Реальное время» писало, что «Пятерочка» потеснила местных игроков. Х5 Retail Group арендовала около 50 магазинов удмуртской сети «Вкусный дом».



