Лыжница Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры

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Лыжница из Норвегии Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане она выиграла 15-ю медаль за карьеру, став абсолютной рекордсменкой Игр по количеству наград.

«У меня также есть маленький ребенок дома, и я хочу быть с ним больше. С другой стороны, есть понимание, что я никогда не вернусь в спорт. Это тоже немного страшно. Это было более половины моей жизни», — передает слова Бьорген телеканал NRK.

Напомним, во вторник, 3 апреля, восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры.