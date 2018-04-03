Норвежский биатлонист Бьорндален завершил карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры на пресс-конференции.

Он участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград. По числу медалей зимних Игр Бьорндален уступает только соотечественнице — лыжнице Марит Бьерген, сообщает «РИА Новости».



«Минувший сезон прошел не так, как я хотел, — цитирует Бьорндалена ТАСС. — Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет». Он отметил, что уходит из-за проблем со здоровьем, в частности с сердцем. Кроме того, он рассказал, что хочет больше времени уделять семье.

Ранее российская гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру.