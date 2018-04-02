УНИКС уступил ЦСКА со счетом 80:63
Казанский УНИКС уступил московскому клубу ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч закончился со счетом 80:63 (23:9, 22:17, 23:25, 12:12). Таким образом, ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, потерпев второе поражение в 17 матчах.
В следующем матче, 8 апреля, УНИКС примет эстонский ВЭФ.
Напомним, ранее казанский клуб в рамках Единой лиги ВТБ одолел подмосковные «Химки» со счетом 80:83.
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