Зинэтула Билялетдинов: «Секача сложно заменить, но во втором матче он не сыграет»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (2:1) казанцев в первой встрече финальной серии Восточной конференции КХЛ против челябинского «Трактора» на льду «Татнефть Арены». Кроме того, специалист рассказал о шансах Иржи Секача сыграть во второй игре и оценил форму Станислава Галиева.

— Было непросто, мы предполагали, что будет такая игра. Не все получалось, но в третьем периоде смогли прибавить и довели эту непростую игру до положительного результата, — цитирует Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

— Галиев сейчас лучший снайпер плей-офф. Ожидали этого в первой части регулярного чемпионата?

— Он человек, который умеет забрасывать шайбы. Всегда много забивал и, дай бог, чтобы дальше продолжал.

— Иржи Секач в воскресенье сыграет?

— Нет, во второй игре его точно не будет. Удалось Клинкхаммеру заменить Секача? Его заменить вообще сложно. Правильно?

Отметим, что второй матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет в Казани в воскресенье. Начало встречи в 17.00.