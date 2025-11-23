Новости происшествий

В Казани в пожаре погибла женщина

08:16, 23.11.2025

Возгорание произошло из-за неосторожности при курении

В Казани в пожаре погибла женщина
Фото: Динар Фатыхов

Накануне вечером в одном из казанских домов на улице Татарстан случился пожар. Загорелся диван, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В процессе тушения возгорания пожарные обнаружили тело 51-летней женщины.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Елизавета Пуншева

