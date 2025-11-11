В Челябинской области расследуют сход грузового поезда

Фото: Реальное время

На территории Челябинской области произошел сход с рельс грузового поезда. Это произошло 11 ноября на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая. Об этом заявили в телеграм-канале Центральное МСУТ СКР.

Сообщается, что инцидент произошел на путях необщего пользования одного из транспортных предприятий.

Сошло 19 вагонов с металлическим грузом. Пострадавших в происшествии нет, ведутся восстановительные работы.

По факту случившегося Центральное МСУТ СК России начало проверку по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователи рассматривают две основные версии причин происшествия: ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или неисправность ходовой части железнодорожного состава.



Наталья Жирнова