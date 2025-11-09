В Татарстане инженера будут судить за травму работника
Водитель поскользнулся в гараже и упал в открытую смотровую яму, получив серьезные травмы
Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера автотранспортного предприятия, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.
По версии следствия, 12 декабря 2024 года один из водителей предприятия поскользнулся в гараже и упал в открытую смотровую яму, получив серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Следствие установило, что инженер не обеспечил перекрытие неиспользуемых смотровых ям защитными щитами, что является обязательным условием безопасности в подобных помещениях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».