В Татарстане инженера будут судить за травму работника

Водитель поскользнулся в гараже и упал в открытую смотровую яму, получив серьезные травмы

Фото: Динар Фатыхов

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера автотранспортного предприятия, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.



По версии следствия, 12 декабря 2024 года один из водителей предприятия поскользнулся в гараже и упал в открытую смотровую яму, получив серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что инженер не обеспечил перекрытие неиспользуемых смотровых ям защитными щитами, что является обязательным условием безопасности в подобных помещениях.



Рената Валеева