ДТП с КАМАЗом под Казанью привело к задержке пассажирских и пригородных поездов

14:47, 07.10.2025

Задержка наблюдается у девяти рейсов

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Движение поездов на участке Горьковской железной дороги между станциями Свияжск и Зеленый Дол приостановлено из-за ДТП на железнодорожном переезде. В результате инцидента произошла задержка пассажирских и пригородных поездов, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Задерживаются следующие пассажирские поезда: №24 Москва — Казань, №134 Санкт-Петербург — Казань, №368 Кисловодск — Киров, №55 Екатеринбург — Москва, №325 Пермь — Новороссийск. Также зафиксирована задержка пригородных поездов: №7006 Нижний Новгород — Казань, №6355 Казань — Свияжск, №6364 Албаба — Казань, №6750 Бурундуки — Казань.

Напомним, водитель грузовика КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся пассажирским поездом №134 сообщением Санкт-Петербург — Казань.

