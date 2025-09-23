В Самарской области задержали отца и сына, готовивших диверсии на объектах инфраструктуры

При подготовке нового подрыва железнодорожного моста через реку Самару у задержанных было изъято 13,5 кг взрывчатки

Сотрудники силовых структур совместно с Росгвардией задержали двух жителей Самарской области, отца и сына, причастных к подготовке и совершению диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

При подготовке нового подрыва железнодорожного моста через реку Самару у задержанных было изъято 13,5 кг взрывчатки, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и три квадрокоптера.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023—2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области, — говорится в сообщении ФСБ.

В случае признания вины по всем статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Установлено, что в июне 2022 года младший из задержанных выехал за рубеж, где через Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к сотрудничеству, направленному на подготовку и совершение терактов и диверсий на территории РФ. По возвращению в Россию он привлек к преступной деятельности своего отца.

ФСБ России подчеркивает, что спецслужбы Украины активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, предлагая быстрый заработок. Ведомство призывает граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp* с незнакомыми контактами, чтобы избежать провокаций.

Рената Валеева