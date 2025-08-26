После ЧП в Рязанской области в больницах остаются 25 человек

Продолжается социальная работа с пострадавшими

Фото: Динар Фатыхов

После ЧП на предприятии в Рязанской области в больницах остаются 25 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

— В стационарах остаются 25 человек. Из них 15 в больницах Рязани и 10 в медицинских центрах Москвы, — сообщил оперштаб региона в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в штабе по оказанию помощи в поселке Лесной продолжается работа регионального управления социальной защиты населения и социальных служб с пострадавшими. Принято 85 заявлений, 68 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. Заявления на выплату подали 17 семей погибших, 16 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 11 заявлений, выплачено две компенсации.

Накануне сообщалось, что число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до 28.

Взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошли утром 15 августа.

Елизавета Пуншева