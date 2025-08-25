Число погибших при ЧП в Рязанской области возросло до 28

В регионе снимается режим ЧС

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до 28. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.



Уточняется, что в регионе снимают региональный режим ЧС, муниципальный сохраняется.

— Основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз, — написал Малков в телеграм-канале.

Напомним, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошли утром 15 августа.

Елизавета Пуншева