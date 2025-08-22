Генпрокуратура утвердила обвинение на $33 млн экс-главе «Аммония» Ринату Ханбикову

Судам Татарстана это дело доверять не хотят

Сегодня Генпрокуратура РФ сообщила о направлении в суд дела в отношении бывшего главы компании «Газпром межрегионгаз Казань» и совета директоров АО «Аммоний» Рината Ханбикова, бывшего председателя совета директоров ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» Игоря Есина и еще четверых человек.

Где будут их судить — должен решить Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, поскольку судам Татарстана сторона обвинения выразила недоверие. Не исключено, что дело в итоге окажется в суде соседнего региона.

По версии следствия, Ханбиков и Есин как председатели органов управления «Аммония» и НИИ с мая по декабрь 2015 года решили похитить кредитные средства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», выделенные на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане, и организовали изготовление и подписание подчиненными документов, содержащих заведомо ложные сведения о стоимости выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, а также их предоставление в банк, на основании чего на счет ОАО «Аммоний» поступило свыше 33 млн долларов США (свыше 2,6 млрд рублей на декабрь 2015-го). Эти деньги силовики считают похищенными путем мошенничества.

При этом, как полагают в СК и Генпрокуратуре, более чем 20 млн рублей от указанной суммы были легализованы в том же году путем финансовых операций между подконтрольными фирмами. В этом обвиняют Ханбикова, Есина и Аллу Куцакову, на тот момент — финдиректора компании «ТТТ» .

Кроме того, фигурантов обвиняют в присвоении в период 2013—2018 годов 246 млн рублей путем продажи минеральных удобрений ООО «Менделеевсказот» и ОАО «Аммоний» по заниженной цене через ООО «ТТТ». По этому эпизоду, кроме Ханбикова и Куцаковой, привлекают бывшего гендиректора завода «Менделеевсказот» Фирдиса Абдрахманова, бывшего замдиректора, директора коммерческого департамента того же завода Гузель Салимгараеву и экс-начальника отдела продаж того же предприятия Зухру Зиятдинову.

Заметим, после задержания пятерки фигурантов в декабре 2023-го московские силовики предъявили им обвинение в мошенничестве именно по эпизоду с удобрениями на 246 млн рублей. Есин на тот момент фигурировал в материалах в качестве свидетеля.