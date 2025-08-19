Пьяная езда не доказана: суд Казани посадил экс-гаишника на 5 лет за ДТП с пострадавшими подростками

В качестве компенсации морального вреда с Максима Абрамова взыскали 2 млн рублей, по двум адвокатам вынесли «частник»

Фото: Михаил Захаров

На 5 лет в колонию общего режима отправил сегодня Вахитовский суд Казани 33-летнего Максима Абрамова, бывшего инспектора полка ДПС. Он признан виновным в грубом нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью и оставлением места ДТП и взят под стражу в зале суда, передает журналист «Реального времени».

Абрамова обвиняли в том, что 6 апреля 2021 года этот лейтенант полиции сел пьяным за руль Hyundai, за пять минут до полуночи в центре города проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Островского и Миннуллина, протаранил чужой Mitsubishi Lancer, после чего бросил авто и скрылся с места аварии, не вызвав даже скорую пострадавшим.

Реальное время / realnoevremya.ru

Суд признал доказанным все, кроме нетрезвого вождения.

В прениях старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова просила лишить Абрамова свободы на пять лет и водительских прав еще на три года после освобождения, а кроме того, поддержала гражданские иски потерпевших.

Суд назначил дополнительное наказание в 2 года и 10 месяцев лишения права управлять авто. А еще удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда в 2 млн рублей — по 500 тысяч на каждого из потерпевших. При этом иск о возмещении расходов на лечение одного из них оставили без рассмотрения.

Судебный процесс над бывшим гаишником проходил повторно. Результатом первого в 2022-м стал не приговор, а возврат материалов в прокуратуру.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сразу после той аварии сообщалось о пятерых пострадавших — четырех пассажирах и водителе Mitsubishi, однако в уголовном деле статус потерпевших получили только пассажиры. Все они на момент аварии были несовершеннолетними, оказались в больнице с травмами головы, переломами грудной клетки, позвоночника, костей таза, повреждением внутренних органов. У всех четырех позднее эксперты диагностировали тяжкий вред здоровью.

Сразу после ЧП Абрамов был уволен из полиции, где успел отслужить четыре года. До задержания он успел заявить «Реальному времени», что машиной управлял не он. В ходе предварительного следствия экс-гаишник признавал — выпил дома «три неполных рюмки настойки на основе целебных трав», потом решил отвезти друзей, на светофоре надеялся проскочить, но встречный автомобиль въехал в его машину, поскольку водителя ослепил свет фар. В суде защита уверяла — признание было получено под давлением.

Также судья Алия Зиганшина сегодня вынесла частное постановление в адрес президентов двух адвокатских палат — Татарстана и Москвы, а также руководства Минюста РФ и его регионального управления. Формулировка резолютивной части звучала так: «Обратить внимание на нарушение требований адвокатами Ционой и Зубаревым федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвокатов».



Ирина Плотникова