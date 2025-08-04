В РФБ оценили важность матчей сборной России с Ираном и Египтом

В первой товарищеской игре россияне проиграли египтянам

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок объяснил важность матчей сборной России с Ираном и Египтом. Встречи проходят в рамках предсезонной подготовки национальной команды.

— Каждая встреча в этих играх отличается от предыдущей. Тренерский штаб пытается дать возможность проявить себя всем ребятам, пробуют разные связки. У кого получается, у кого-то нет. Молодежь получает то время и тот опыт, которые им необходим, поэтому продолжает играть, — сказал Дячок «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первой товарищеской игре россияне проиграли Египту со счетом 73:80. Второй матч сборной России против египтян состоится 5 августа.

Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин