В РФБ оценили важность матчей сборной России с Ираном и Египтом
В первой товарищеской игре россияне проиграли египтянам
Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок объяснил важность матчей сборной России с Ираном и Египтом. Встречи проходят в рамках предсезонной подготовки национальной команды.
— Каждая встреча в этих играх отличается от предыдущей. Тренерский штаб пытается дать возможность проявить себя всем ребятам, пробуют разные связки. У кого получается, у кого-то нет. Молодежь получает то время и тот опыт, которые им необходим, поэтому продолжает играть, — сказал Дячок «Спорт-Экспрессу».
В первой товарищеской игре россияне проиграли Египту со счетом 73:80. Второй матч сборной России против египтян состоится 5 августа.
Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров с весны 2022 года.
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