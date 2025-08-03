Призер ЧМ по плаванию Андрей Минаков сообщил, что не собирается завершать карьеру

Андрей упомянул, что текущий год, когда он заканчивает вуз, может влиять на его выступления: «Хочется сказать, что нет, но это тоже нельзя не учитывать»

Призер чемпионата мира по плаванию и спортсмен, представляющий Татарстан, Андрей Минаков заявил, что не планирует заканчивать свою спортивную карьеру. В интервью «Матч ТВ» он рассказал о своих размышлениях после финала на дистанции 100 метров баттерфляем, где занял шестое место.

— Это были размышления вслух, никто не собирается заканчивать, — уточнил Минаков, комментируя свои слова о возможном уходе из плавания. Он добавил, что хотя стабильно участвует в финалах чемпионатов мира, его результаты не устраивают: «Стабильность — признак мастерства, но такая стабильность мне не очень нравится».

Андрей также упомянул, что текущий год, когда он заканчивает университет, может влиять на его выступления: «Хочется сказать, что нет, но это тоже нельзя не учитывать».

Напомним, что Минаков финишировал шестым в финале на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 50,9 секунды.

Анастасия Фартыгина