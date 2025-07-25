Акции Intel упали почти на 6% после слабых ориентиров и сокращений

Инвесторы встревожены убытками во втором квартале и прогнозом безубыточности в третьем квартале

Фото: Артем Дергунов

Акции Intel на Франкфуртской бирже рухнули на 5,8% после заявления компании о более глубоких убытках в третьем квартале и планах по сокращению штата. За день до этого бумаги снизились на 3,66% после выхода результатов второго квартала.

Во втором квартале выручка Intel составила $12,9 млрд, что превысило прогнозы аналитиков, но скорректированный убыток достиг $0,10 на акцию вместо ожидаемой прибыли в $0,01. Основная нагрузка пришлась на реструктуризационные расходы в размере $1,9 млрд и затраты на закрытие неподтвержденных фабричных проектов.

На ближайший квартал Intel прогнозирует выручку в диапазоне от $12,6 млрд до $13,6 млрд и скорректированную безубыточность, в то время как средний прогноз рынка предусматривал прибыль в $0,04 на акцию. Инвесторы расценивают это как сигнал о сохраняющихся проблемах с маржинальностью и конкуренцией.

Генеральный директор Лип БуТан объявил о сокращении численности до 75000 сотрудников к концу 2025 года, что на 22% меньше показателя конца 2024 года. Отказ от проектов в Польше и Германии и перенос некоторых производственных операций в Азию призваны снизить издержки и сконцентрироваться на ключевых технологических узлах.

Артем Гафаров