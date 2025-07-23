Секретарь судебного заседания в Татарстане обвиняется в получении взятки у мигранта обманным путем

По версии следствия, он пообещал иностранцу помочь избежать депортации за вознаграждение

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане секретаря судебного заседания обвиняют в мошенничестве с получением взятки с помощью служебного положения. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

По данным источника «Реального времени», речь идет о секретаре судебного заседания в Зеленодольске.



По версии следствия, в котором работал обвиняемый, в 2024 году должен был рассмотреть дело о выдворении из России гражданина, нарушившего правила пребывания в стране. Секретарь судебного заседания через посредников сообщил иностранцу, что сможет повлиять на решение суда по его делу за денежное вознаграждение.

Однако обвиняемый обманул мигранта, и после получения части денег иностранец решением суда был выслан на родину.

В СУ СК России напомнили, что мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, наказывается тюремным сроком до 6 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сайфиева