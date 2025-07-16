«Я не знал, что подписываю»: в суде Казани стартовал допрос экс-главы КирМоса

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани приступил к допросу бывшего главы Кировского и Московского районов столицы РТ. В обоснование своей позиции о непризнании вины Сергей Миронов заготовил внушительную речь, передает с заседания журналист «Реального времени».

Свои показания экс-чиновник начал с последнего эпизода дела — о подписанном им распоряжении с согласием на перепланировку в помещениях его матери, сданных в аренду под «Пятерочку». Тут действия Миронова следствие и прокуратура квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями.

«Я никогда не использовал свое должностное положение в корыстных интересах, чтобы помочь своим родственникам. Никогда в рабочие вопросы своей мамы не вмешивался», — заявил сегодня сам обвиняемый.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом подлинность своей подписи на документе он не отрицал, однако уверял: «Я не знал, что подписываю распоряжение, которое касается помещения моей мамы... У меня физически нет времени изучать каждый документ, который поступает на подпись. Ежедневно приходится подписывать по 300-400 документов. Если он дошел до меня — значит, специалисты, у которых есть опыт в этой области, с ним согласны. И я подписывал большинство таких узкоспециализированных документов, что называется, не глядя.

В подтверждение этой версии Сергей Миронов рассказал суду, что схожим образом, работая главой КирМоса, умудрился согласовать перепланировку в соседнем, Ново-Савиновском районе Казани. Просто потому что податель документов изначально обратился не в тот район. Каким образом данный факт проморгали подчиненные — Миронов предположений не строил, но признался, что за эту историю ему стыдно.

Что касается площадей Ирины Мироновой и ее отношений с «Агроторгом» (владелец сети «Пятерочка»), то, по версии обвиняемого, он вообще не знал, что у его матери есть такой арендатор. И о том, что этот арендатор обратится за согласованием перепланировки, которая уже проведена, также не имел понятия — в документах это указано не было, а с матерью, по его словам, они эти вопросы не обсуждали. «Если бы я знал о возможном конфликте интересов — я бы устранился от подписания», — подытожил он свою позицию.

Относительно эпизодов с доплатами водителям за бюджетный счет Миронов заявил — не был в курсе серых схем, поскольку лично, из собственного кармана премировал водителей своей служебной машины за переработки, а также давал им деньги на бензин.

На этой неделе адвокаты обвиняемого экс-чиновника заявили ходатайство о его немедленном освобождении от ареста по состоянию здоровья. Они ссылались на то, что с 5 июля текущего года в установленном правительством Перечне тяжелых болезней, препятствующих содержанию под стражей, появились два заболевания, ранее выявленных у Миронова. Однако суд ходатайство отклонил, посчитав, что действующая до 18 августа мера пресечения уже обжаловалась и была признана законной в вышестоящей инстанции.

Вчера по делу экс-главы допросили свидетелей защиты — преимущественно родственников обвиняемого. Сегодня настал его черед.

Напомним, Сергея Миронова обвиняют по четырем эпизодам должностных преступлений с заявленным ущербом на 2,6 млн рублей, из которых непогашенными остаются 962 тысячи. Три эпизода в превышении полномочий с тяжкими последствиями связаны как раз с незаконной схемой оплаты внеурочного труда водителей служебной машины обвиняемого.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По четвертому эпизоду дела Миронову предъявляют злоупотребление полномочиями из корыстной и иной заинтересованности. По версии следствия, мать обвиняемого еще в августе 2018-го сдала ООО «Агроторг» три своих помещения на 489 «квадратов» в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», где к ноябрю того же года провели ремонт с самовольной перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем на тот момент для такого одобрения требовался протокол общего собрания собственников жилья, ведь часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома — для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной.

Уголовное дело против Миронова возбудили уже после того, как прокуратурой Татарстана был предъявлен гражданский иск на треть миллиарда рублей об обращении в доход государства имущества чиновника и его родни, и после его увольнения по утрате доверия, согласно решению суда. Иск рассматривается до сих пор, правда, его цена выросла до 425 млн рублей. Претензии прокуроров о разнице доходов и расходов главный ответчик и соответчики отрицают.