Психолог посоветовала россиянам планировать летний отдых заранее

Таким образом человек избежит стресса от радикальных изменений, считает специалист

Фото: Василя Ширшова

Для эффективного и продуктивного отдыха летний отпуск необходимо планировать заранее. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с телеканалом RT.

— Ключевая ошибка — считать, что отдых должен быть стихийным. На самом деле спонтанность хороша, когда она встроена в систему. Исследования показывают, что люди, которые фиксируют планы в календаре, в три раза чаще их реализуют, — отметила эксперт.

Планируя отдых заранее, человек избежит стресса от радикальных изменений и создаст пространство для небольших открытий, считает Елена Шпагина.

Ранее сообщалось, что большинство россиян на покупки к летнему отпуску тратят примерно 12 тыс. рублей.

Дарья Сайфиева