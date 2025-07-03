Путин и Трамп могут обменяться фильмами, продвигающими ценности, близкие РФ и США

Такую возможность лидеры двух стран обсуждали в ходе телефонного разговора

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие России и администрации президента США, проинформировал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

— Путин и Трамп договорились продолжать общение. Нельзя сказать, кто первым положил трубку, но последними ее положили переводчики, — отметил Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президентов России и США продлился почти час.

Дарья Сайфиева