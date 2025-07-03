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«Рубин» объявил об уходе третьего вратаря команды

14:07, 03.07.2025

Вратарь «Рубина» Никита Корец продолжит карьеру в костромском «Спартаке». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

20-летний голкипер перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2025/26. Следующий футбольный год клуб из Костромы проведет в Первой лиге.

Никита Корец — воспитанник казанской академии. В минувшем сезоне футболист значился третьим вратарем «Рубина».

Зульфат Шафигуллин

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