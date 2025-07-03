«Рубин» объявил об уходе третьего вратаря команды
Вратарь «Рубина» Никита Корец продолжит карьеру в костромском «Спартаке». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
20-летний голкипер перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2025/26. Следующий футбольный год клуб из Костромы проведет в Первой лиге.
Никита Корец — воспитанник казанской академии. В минувшем сезоне футболист значился третьим вратарем «Рубина».
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