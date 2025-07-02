Совфед одобрил закон об обязательной установке RuStore на гаджеты
Это касается и Apple
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает разработчикам техники препятствовать установке на смартфоны единого российского магазина приложений RuStore. Это касается и Apple, сообщает РИА «Новости».
Согласно закону, с 1 сентября 2025 года будет запрещено создавать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений.
Кроме того, под запретом окажутся:
- ограничение установки и обновления программ из сторонних источников;
- блокировка функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения;
- навязывание ценовой политики разработчикам;
- ограничение способов оплаты в приложениях.
По словам сенатора Артема Шейкина, в результате разработчики не смогут «препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой».
Напомним, недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий компанию Apple обеспечить возможность установки и использования российского магазина приложений RuStore на своих устройствах, продаваемых в России. Новые правила направлены на пресечение антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, ограничивающих доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.
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