Совфед одобрил закон об обязательной установке RuStore на гаджеты

Это касается и Apple

Фото: Артем Дергунов

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает разработчикам техники препятствовать установке на смартфоны единого российского магазина приложений RuStore. Это касается и Apple, сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, с 1 сентября 2025 года будет запрещено создавать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, под запретом окажутся:

ограничение установки и обновления программ из сторонних источников;

блокировка функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения;

навязывание ценовой политики разработчикам;

ограничение способов оплаты в приложениях.

По словам сенатора Артема Шейкина, в результате разработчики не смогут «препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой».

Напомним, недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий компанию Apple обеспечить возможность установки и использования российского магазина приложений RuStore на своих устройствах, продаваемых в России. Новые правила направлены на пресечение антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, ограничивающих доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.



Галия Гарифуллина