Путин назвал зарплаты 60—70 тысяч рублей в студотрядах маленькими

Глава государства отметил, что в свое время получал там больше

Фото: Максим Платонов

Зарплаты в студотрядах в размере 60—70 тыс. рублей в месяц недостаточно, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

— Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1—1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей, — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что 3 750 участников студотрядов получат рабочие места в Татарстане на лето.

Дарья Сайфиева