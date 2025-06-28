В Татарстане по нацпроекту устроят на летнюю работу 3750 студентов из 55 регионов

В 2024 году в Татарстане трудоустроили 1761 человек из 45 регионов

Фото: предоставлено Школой 21

По национальному проекту «Молодежь и дети» летом в Татарстане устроят на работу 3750 студентов из 55 регионов России. Об этом сообщает республиканский центр студенческих трудовых отрядов.

В республике реализуют три крупных всероссийских трудовых проекта. В прошлом году в Татарстане трудоустроили 1761 участников из 45 регионов России, включая студентов из 2 вузов Белоруссии и Киргизии.

В 2025 году работать в Татарстан в составе студотрядов прибыли 4794 студента из 58 субъектов РФ. Из них 78% планирует работать в летние каникулы.

Специально для участников движения российских студенческих отрядов на территории особой экономической зоны «Алабуга» с июля по август организуют всероссийскую студенческую стройку «Алабуга Строй». Для работы там привлекут около 2,5 тыс.человек.

Ранее сообщалось, что СИБУР развивает сотрудничество с КФУ и КНИТУ для обеспечения кадрами нового R&D-центра.

Дарья Сайфиева