В небе над Самарской областью сбит беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над Самарской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
— Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности, — написал губернатор.
Ранее несколько БПЛА были ликвидированы над территорией Саратовской области.
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