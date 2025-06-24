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В небе над Самарской областью сбит беспилотник

20:19, 24.06.2025

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над Самарской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

— Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности, — написал губернатор.

Ранее несколько БПЛА были ликвидированы над территорией Саратовской области.

Рената Валеева

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