Исследование: особняк на берегу Кабана в Казани можно купить по цене Rolls-Royce

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по стоимости автомобиля Ferrari 812 Superfast можно приобрести готовую трехкомнатную квартиру бизнес-класса с видом на Казанку. «Яндекс. Недвижимость» и «Авто.ру» сравнили цены на автомобили и недвижимость в столице Татарстана.

Так, Ferrari 812 Superfast 2020 года можно приобрести за 32 млн рублей. Спорткар разгоняется до 100 км/час за 2,9 секунды, салон отделан кожей, а под капотом — 6.5-литровый V12 мощностью 800 л. с. Тех же денег в Казани стоит трехкомнатная готовая квартира в пяти минутах от центра города и с видом на Казанку. Квартира оборудована всей необходимой мебелью и техникой, а отличительными особенностями жилого комплекса являются увеличенные оконные проемы, высота потолков более трех метров, закрытый двор и подземный паркинг.

Однокомнатная квартира с отделкой white box площадью 40,1 кв. м в строящемся жилом комплексе бизнес-класса стоит 10 млн рублей. В ЖК предусмотрен закрытый двор без машин, детский сад, игровые музыкальные площадки, кафе и магазины на первых этажах. По той же цене в Казани можно приобрести и ГАЗ-69 1964 года в коллекционном состоянии. Автомобиль реставрирован с полной разборкой, но сохранил внешний облик.

Также равноценны по стоимости Rolls-Royce Dawn и особняк на берегу Кабана — 47,5 млн рублей. У автомобиля мягкая крыша, складывающаяся за 22 секунды, и продуманная шумоизоляция. Площадь особняка составляет 195 квадратных метров, он находится на первой линии озера Средний Кабан. Дом расположен на участке 10 соток и продается с мебелью и техникой.



Елизавета Пуншева