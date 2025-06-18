Из-за аварии на водоводе в Альметьевске без воды остались жители нескольких улиц
В связи с аварийной ситуацией на водоводе временно приостановлено водоснабжение ряда жилых домов в Альметьевске. Как сообщили в администрации города, отключение коснулось домов по следующим адресам:
- ул. Строителей: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 26, 28;
- ул. Гафиатуллина: 29а, 29б, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51б;
- ул. Ленина: 104а, 104б, 106, 108, 110, 112, 114а, 114б, 116, 118, 120;
- ул. Аминова: 9, 9а, 11, 11а.
Для жителей организован подвоз питьевой воды по адресу: ул. Гафиатуллина, 49 (торец дома, ближайший к дому №47).
В настоящее время специалисты АО «Водоканал» работают над устранением повреждения. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и возобновления водоснабжения — 3 часа.
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