Из-за аварии на водоводе в Альметьевске без воды остались жители нескольких улиц

Фото: Реальное время

В связи с аварийной ситуацией на водоводе временно приостановлено водоснабжение ряда жилых домов в Альметьевске. Как сообщили в администрации города, отключение коснулось домов по следующим адресам:

ул. Строителей: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 26, 28;

ул. Гафиатуллина: 29а, 29б, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51б;

ул. Ленина: 104а, 104б, 106, 108, 110, 112, 114а, 114б, 116, 118, 120;

ул. Аминова: 9, 9а, 11, 11а.

Для жителей организован подвоз питьевой воды по адресу: ул. Гафиатуллина, 49 (торец дома, ближайший к дому №47).

В настоящее время специалисты АО «Водоканал» работают над устранением повреждения. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и возобновления водоснабжения — 3 часа.

Рената Валеева