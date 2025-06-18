Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин мечтает о дебюте на боксерском ринге

Фото: Динар Фатыхов

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин заявил о своей любви к боксу и желании однажды выйти на профессиональный ринг. Это заявление он сделал на полях ПМЭФ, пишет РИА «Новости».

Мазепин, чья карьера в «Формуле-1» в 2021 году прервалась из-за санкций Евросоюза, связанных с ситуацией на Украине, в марте 2024 года был исключен из санкционных списков решением суда ЕС. Теперь он обращает свой взгляд на другой вид спорта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я начинал свою спортивную деятельность в единоборствах под руководством ближайшего друга и известного спортсмена Радмира Илдаровича Габдуллина. Благодаря ему я с детства любил единоборства, а бокс — неотъемлемая часть их. Продолжаю любить этот вид спорта и мечтать, что в какой-то день будет возможность выйти (на ринг). Что касается возможных соперников, то, наверное, еще рано об этом говорить, — рассказал Мазепин.

Рената Валеева