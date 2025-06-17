Казань в топе городов, откуда приезжают гости на ПМЭФ

В среднем перелет из Казани в Петербург с обратным билетом обходится в 13,7 тыс. рублей

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Столица Татарстана входит в число городов, откуда чаще всего приезжают деловые гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в сервисе «Яндекс Go».

Стоимость авиаперелета из Казани в Петербург туда-обратно составит примерно 13,7 тыс. рублей.

ПМЭФ также посетит большое количество гостей из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сочи.

Чаще всего участники ПМЭФ выбирают для проживания в Петербурге в дни форума четырехзвездочные отели. Средняя стоимость номера в таких отелях при бронировании на период проведения форума в этом году составит более 18 тыс. руб. за ночь.

Ранее сообщалось, что глава КАМАЗ отправится из Казани в Петербург для участия в ПМЭФ на беспилотном грузовике.

Дарья Сайфиева