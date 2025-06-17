В Госдуме предложили выдворять из страны родственников мигрантов-преступников

Для мигрантов также хотят ввести специальные сборы при пересечении границы России

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющих высылать из России родственников мигрантов, которые совершили преступление на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автор законопроекта, глава думской фракции Сергей Миронов считает, что близкие преступников знают о том, какой образ жизни они ведут, и в случае принятия такого закона будут лучше за ними следить.

При пересечении границы России каждый мигрант должен платить специальный сбор, чтобы государству не приходилось оплачивать депортацию каждого нарушителя, подчеркнул депутат.

Ранее в России предложили отменить бесплатное обучение в школах для детей мигрантов.

Дарья Сайфиева