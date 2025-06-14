Депутат Нилов выступил за платное образование для студентов из других стран

В России бесплатное обучение в школах для детей мигрантов должно быть отменено, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат Нилов считает, что образование должно быть платным для тех, кто в состоянии его оплатить. По его мнению, оплачивать обучение должны не налогоплательщики, а различные фонды, посольство и родная страна этих граждан.

«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным», — подчеркнул Нилов.

Кроме того, депутат отметил, что нужно ограничить количество попыток сдачи экзамена по русскому языку. Если ребенок не может его выучить, то он не должен находиться в России, подчеркнул Нилов.



