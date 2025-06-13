Один из футболистов «Рубина» сменил спортивное гражданство в пользу Косово

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа вышел из спортивного гражданства Хорватии. Футболист будет выступать за сборную Косово, сообщает местная федерация футбола.

22-летний Ходжа на юношеском и молодежном уровне играл за национальную команду Хорватии. Однако на взрослом уровне полузащитник не получал вызова в хорватскую сборную.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Велдин Ходжа перешел в «Рубин» в сентябре прошлого года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) футболист провел за казанцев 22 матча, в которых забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

Зульфат Шафигуллин