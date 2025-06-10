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В Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту

19:29, 10.06.2025
В Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту
Фото: Реальное время

С 13 по 15 июня в Казани, на базе Дворца единоборств «Ак Барс», состоится чемпионат России по гиревому спорту. Ожидается участие около 350 спортсменов из 43 регионов страны. В соревнованиях будут участвовать 12 атлетов от Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Спортсмены будут состязаться в толчке и двоеборье как среди мужчин, так и среди женщин. Победители турнира получат возможность выступить на чемпионате мира, который пройдет в Китае.

Церемония открытия чемпионата начнется 13 июня в 14.30, а награждение победителей будет проходить по завершении каждого соревновательного дня.

Анастасия Фартыгина

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