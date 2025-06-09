В России разработали новый быстрый тест для выявления холеры за час

Фото: Михаил Захаров

Ученые Российского противочумного института «Микроб» разработали новый тест, который позволяет быстро выявлять холерный вибрион и определять угрозу его эпидемического распространения. Анализ занимает всего час, что в шесть раз быстрее существующих методов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Разработка отличается высокой чувствительностью и способна обнаружить даже минимальное количество патогена. Это особенно важно для выявления бессимптомных носителей и предотвращения распространения инфекции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что в мире наблюдается рост случаев холеры, в России ситуация остается стабильной и контролируемой. Однако риски завоза заболевания сохраняются, и наличие современных тест-систем критически важно для своевременного принятия профилактических мер.

— Мы должны не допустить распространения инфекции и сохранить жизнь и здоровье граждан, — подчеркнули разработчики.

Институт «Микроб» готов производить до 20 тыс. тестов в год для обеспечения надзора за холерой в стране в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по холере на территории России характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем ведомства.

Анастасия Фартыгина