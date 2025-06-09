Лавров: отношения Путина с Трампом рабочие, им не нужны никакие «прелюдии»

Президенты в разговорах сразу переходят к сути, отметил дипломат

У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа давние рабочие отношения, им не нужны никакие прелюдии и предисловия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд, — сказал дипломат.

1 апреля Сергей Лавров сообщал, что Россия и США готовят новую встречу, чтобы устранить проблемы в двусторонних отношениях.

При этом в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в ближайшее время трехсторонняя встреча Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли состоится.

Дарья Сайфиева