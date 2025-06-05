«КОС-Синтез» стал чемпионом Кубка России-2025 по водному поло

В финале обыгран «Спартак-Волгоград»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

«КОС-Синтез» стал обладателем Кубка России-2025 по водному поло. В финале казанская команда одолела «Спартак-Волгоград» — 13:6. Финальный этап турнира прошел в бассейне «Оргсинтез» в Казани.

Основной задел для победы хозяева сделали еще в первой половине игры, забросив девять мячей при одном пропущенном — 9:1. После большого перерыва волгоградцы смогли победить в третьей четверти — 2:4, однако этого не хватило даже для того, чтобы сократить итоговую двукратную разницу в счете — 13:6.

предоставлено СК «Синтез»

Самыми результативными игроками матча в составе «КОС-Синтеза» стали Иван Васильев, Эмиль Зиннуров и Сергей Лисунов, которые забили по два гола. Еще по разу отличились Константин Киселев, Николай Лазарев, Никита Деревянкин, Арслан Закиров, Роман Шепелев, Даниил Пронин и Адель Латыпов.

«КОС-Синтез» оформил золотой дубль, победив в чемпионате и Кубке России за сезон 2024/25. Ранее в плей-офф Суперлиги казанцы также оказались сильнее волгоградского «Спартака».

предоставлено СК «Синтез»

Бронзовые медали Кубка России завоевали ватерполисты астраханского «Динамо-СШОР». В матче за 3-е место астраханцы переиграли петербургскую «Балтику» со счетом 11:9.

Организаторы турнира определили лучших игроков Кубка России-2025. В их число попали два ватерполиста «КОС-Синтеза» — вратарь Евгений Костров и игрок Сергей Лисунов. Лучшим бомбардиром стал Кирилл Новоксенов из МКСШОР «Восток».

«КОС-Синтез» — «Спартак-Волгоград» — 13:6 (4:1, 5:0, 2:4, 2:1)

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Васильев (2), Лисунов (2), Пронин (1), Киселев (1), Лазарев (1), Зиннуров (1), Закиров (1), Латыпов (1), Деревянкин (1), Шепелев (1).

Зульфат Шафигуллин