В одном из районов Татарстана запретили купаться в водоемах

Причиной послужили отсутствие оборудованных мест отдыха и сложные условия

Фото: Динар Фатыхов

В связи с отсутствием оборудованных пляжей и безопасных мест для отдыха на воде власти Актанышского муниципального района ввели полный запрет на купание в открытых водоемах на весь летний сезон 2025 года. Причинами такого решения стали небезопасные условия для купания: сложный рельеф дна и неблагоприятный биологический состав воды в местных водоемах. Власти района призывают граждан соблюдать запрет ради собственной безопасности и безопасности детей.

Постановление подписано руководителем исполкома района и вступает в силу с 1 июня. Согласно документу, для контроля за соблюдением запрета будут созданы специальные мобильные группы, которые начнут патрулирование мест массового отдыха у воды.

В состав мобильных групп войдут представители различных служб: административной комиссии, пожарно-спасательного гарнизона, МВД, управления образования, ОСВОД и главы сельских поселений. Они будут проводить регулярные рейды и разъяснительную работу среди населения.

Особое внимание будет уделяться семьям, где дети остаются без присмотра взрослых. Руководителям сельских исполкомов поручено установить предупреждающие знаки у водоемов и вручать жителям специальные памятки о запрете купания.



Дмитрий Зайцев