Депутаты предложили запретить иноагентам создавать СМИ и издательства

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранным агентам учреждать средства массовой информации и книжные издательства. Инициаторами выступили депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта указывают на лазейку в действующем законодательстве. Хотя иноагентам запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних, они могут обходить этот запрет, используя право быть учредителями СМИ и юридических лиц, выпускающих или распространяющих такую продукцию, включая книжные издательства.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране, и закон, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специализированные направления, схожие с их предыдущим обучением.



Рената Валеева