В Азербайджане прекратилось вещание российского спортивного канала
В Азербайджане отключили российский спортивный телеканал «Матч ТВ» из-за отсутствия необходимого разрешения на вещание. Об этом сообщило News.ru.
Телеканал приостановил трансляцию в соответствии с требованиями законодательства, в частности, статьями 32.4 и 34.5 Закона «О средствах массовой информации».
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