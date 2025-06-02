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В Азербайджане прекратилось вещание российского спортивного канала

10:25, 02.06.2025
В Азербайджане прекратилось вещание российского спортивного канала
Фото: Реальное время

В Азербайджане отключили российский спортивный телеканал «Матч ТВ» из-за отсутствия необходимого разрешения на вещание. Об этом сообщило News.ru.

Телеканал приостановил трансляцию в соответствии с требованиями законодательства, в частности, статьями 32.4 и 34.5 Закона «О средствах массовой информации».

Анастасия Фартыгина

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